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Блинова Агафия Минеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Кондрат Исакович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Блинова) Фёврония Кондратьевна

Отец ребёнка: Блинов Кондрат Исакович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Блинов Гордей Кондратьевич

Отец ребёнка: Блинов Кондрат Исакович

Рождение ребёнка
17.07.1809 ст.

Дочь: (Блинова) Макриха Кондратьевна

Отец ребёнка: Блинов Кондрат Исакович

Рождение ребёнка
18.07.1818 ст.

Дочь: (Блинова) Анна Кондратьевна

Отец ребёнка: Блинов Кондрат Исакович

Рождение ребёнка
12.05.1821 ст.

Дочь: Блинова (Блинова) Елена Кондратьева

Отец ребёнка: Блинов Кондрат Исакович

Смерть
После 1834

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