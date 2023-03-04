Блинова Агафия Минеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Блинова) Фёврония Кондратьевна
Отец ребёнка: Блинов Кондрат Исакович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Блинов Гордей Кондратьевич
Отец ребёнка: Блинов Кондрат Исакович
Рождение ребёнка
17.07.1809 ст.
Дочь: (Блинова) Макриха Кондратьевна
Отец ребёнка: Блинов Кондрат Исакович
Рождение ребёнка
18.07.1818 ст.
Дочь: (Блинова) Анна Кондратьевна
Отец ребёнка: Блинов Кондрат Исакович
Рождение ребёнка
12.05.1821 ст.
Дочь: Блинова (Блинова) Елена Кондратьева
Отец ребёнка: Блинов Кондрат Исакович
Смерть
После 1834