Блинов Гордей Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти03.11.1878 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Блинов Кондрат Исакович
Мать: Блинова Агафия Минеева
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Петрова
Бракосочетание
26.04.1833 ст.
Жена: Блинова Евдокия Петрова
1833г. (свадьба) невеста жена ум. крест. Кирила Гурьянова Блинова поручители дер. Дудинской крест. Терентий Матфеев Блинов Ботылинского прихода поч. Блинова Василий Фролов Блинов, Лубягинского прихода... Показать все
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Наталия Гордеевна
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Анисия Самонова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.11.1878 ст.