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Блинов Гордей Кондратьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

03.11.1878 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Блинов Кондрат Исакович

Мать: Блинова Агафия Минеева

Рождение ребёнка
1830

Сын: Блинов Фёдор Гордеевич

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Петрова

Бракосочетание
26.04.1833 ст.

Жена: Блинова Евдокия Петрова

1833г. (свадьба) невеста жена ум. крест. Кирила Гурьянова Блинова поручители дер. Дудинской крест. Терентий Матфеев Блинов Ботылинского прихода поч. Блинова Василий Фролов Блинов, Лубягинского прихода... Показать все
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Наталия Гордеевна

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Анисия Самонова

Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.11.1878 ст.
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