Блинова Евдокия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиДо 1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1822 ст.
Дочь: Анастасия Кириловна
Отец ребёнка: Блинов Кирил Гурьянович
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Блинов Кирил Гурьянович
Бракосочетание
До 1830
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Блинов Гордей Кондратьевич
Бракосочетание
26.04.1833 ст.
1833г. (свадьба) невеста жена ум. крест. Кирила Гурьянова Блинова поручители дер. Дудинской крест. Терентий Матфеев Блинов Ботылинского прихода поч. Блинова Василий Фролов Блинов, Лубягинского прихода... Показать все
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Наталия Гордеевна
Отец ребёнка: Блинов Гордей Кондратьевич
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1858 ст.