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Блинова Евдокия Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

До 1858 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1822 ст.

Дочь: Анастасия Кириловна

Отец ребёнка: Блинов Кирил Гурьянович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Блинов Савва Кирилович

Отец ребёнка: Блинов Кирил Гурьянович

Бракосочетание
До 1830

Муж: Блинов Кирил Гурьянович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Блинов Фёдор Гордеевич

Отец ребёнка: Блинов Гордей Кондратьевич

Бракосочетание
26.04.1833 ст.

Муж: Блинов Гордей Кондратьевич

1833г. (свадьба) невеста жена ум. крест. Кирила Гурьянова Блинова поручители дер. Дудинской крест. Терентий Матфеев Блинов Ботылинского прихода поч. Блинова Василий Фролов Блинов, Лубягинского прихода... Показать все
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Наталия Гордеевна

Отец ребёнка: Блинов Гордей Кондратьевич

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1858 ст.
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