Блинов Кирил Гурьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Блинов Гурьян Ларионович
Мать: Блинова Пелагея Сидорова
Рождение ребёнка
10.12.1822 ст.
Дочь: Анастасия Кириловна
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Петрова
Бракосочетание
До 1830
Жена: Блинова Евдокия Петрова
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1830