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Блинов Кирил Гурьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Блинов Гурьян Ларионович

Мать: Блинова Пелагея Сидорова

Рождение ребёнка
10.12.1822 ст.

Дочь: Анастасия Кириловна

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
1824

Сын: Блинов Савва Кирилович

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Петрова

Бракосочетание
До 1830

Жена: Блинова Евдокия Петрова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1830
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