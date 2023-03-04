Блинов Гурьян Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Блинов Ларион Григорьевич
Мать: Блинова Пелагея Иванова
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Блинова (Еровая) Пелагея Сидорова
Бракосочетание
08.02.1788 ст.
1788г. МК Нолинск (свадьба) невеста Лудянского Ясашного прихода дер. Копосавской крест. Сидора Дементия Яровых дочь ГАКО ф. 237 оп. 75 д.783
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Блинова) Варвара Гурьянова
Мать ребёнка: Блинова (Еровая) Пелагея Сидорова
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Блинова (Еровая) Пелагея Сидорова
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Блинова) Катерина Гурьянова
Мать ребёнка: Блинова (Еровая) Пелагея Сидорова
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Блинова (Еровая) Пелагея Сидорова
Рождение ребёнка
19.03.1817 ст.
Мать ребёнка: Блинова (Еровая) Пелагея Сидорова
Смерть
1826