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Блинов Гурьян Ларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Блинов Ларион Григорьевич

Мать: Блинова Пелагея Иванова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1788

Сын: Блинов Яков Гурьянович

Мать ребёнка: Блинова (Еровая) Пелагея Сидорова

Бракосочетание
08.02.1788 ст.

Жена: Блинова (Еровая) Пелагея Сидорова

1788г. МК Нолинск (свадьба) невеста Лудянского Ясашного прихода дер. Копосавской крест. Сидора Дементия Яровых дочь ГАКО ф. 237 оп. 75 д.783
Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Блинова) Варвара Гурьянова

Мать ребёнка: Блинова (Еровая) Пелагея Сидорова

Рождение ребёнка
1798

Сын: Блинов Кирил Гурьянович

Мать ребёнка: Блинова (Еровая) Пелагея Сидорова

Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Блинова) Катерина Гурьянова

Мать ребёнка: Блинова (Еровая) Пелагея Сидорова

Рождение ребёнка
1806

Сын: Блинов Иван Гурьянович

Мать ребёнка: Блинова (Еровая) Пелагея Сидорова

Рождение ребёнка
19.03.1817 ст.

Сын: Блинов Гаврил Гурьянович

Мать ребёнка: Блинова (Еровая) Пелагея Сидорова

Смерть
1826

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