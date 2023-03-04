Блинов Иван Гурьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти03.06.1854 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
05.02.1832 ст.
1832г. (свадьба) невеста той же деревни ум. крест. Сергея Ионина Кокузина дочь поручители той же дер. крест. Пётр Спиридонов, Терентий Матвеев Блиновы дер. Гребенщиковской Василий Петрович Машковцев М... Показать все
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Блинова) Агафия Ивановна
Мать ребёнка: Блинова (Кокузина) Лукерия Сергеева
Рождение ребёнка
07.07.1839 ст.
Мать ребёнка: Блинова (Кокузина) Лукерия Сергеева
Рождение ребёнка
30.04.1840 ст.
Дочь: (Блинова) Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Блинова (Кокузина) Лукерия Сергеева
Рождение ребёнка
24.08.1841 ст.
Дочь: (Блинова) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Блинова (Кокузина) Лукерия Сергеева
Рождение ребёнка
15.04.1843
Мать ребёнка: Блинова (Кокузина) Лукерия Сергеева
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Блинова) Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Блинова (Кокузина) Лукерия Сергеева
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Блинова) Арафена Ивановна
Мать ребёнка: Блинова (Кокузина) Лукерия Сергеева
Смерть
03.06.1854 ст.