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Блинов Иван Гурьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

03.06.1854 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Блинов Гурьян Ларионович

Мать: Блинова (Еровая) Пелагея Сидорова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
05.02.1832 ст.

Жена: Блинова (Кокузина) Лукерия Сергеева

1832г. (свадьба) невеста той же деревни ум. крест. Сергея Ионина Кокузина дочь поручители той же дер. крест. Пётр Спиридонов, Терентий Матвеев Блиновы дер. Гребенщиковской Василий Петрович Машковцев М... Показать все
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Блинова) Агафия Ивановна

Мать ребёнка: Блинова (Кокузина) Лукерия Сергеева

Рождение ребёнка
07.07.1839 ст.

Сын: Блинов Василий Иванович

Мать ребёнка: Блинова (Кокузина) Лукерия Сергеева

Рождение ребёнка
30.04.1840 ст.

Дочь: (Блинова) Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Блинова (Кокузина) Лукерия Сергеева

Рождение ребёнка
24.08.1841 ст.

Дочь: (Блинова) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Блинова (Кокузина) Лукерия Сергеева

Рождение ребёнка
15.04.1843

Сын: Блинов Феодор Иванович

Мать ребёнка: Блинова (Кокузина) Лукерия Сергеева

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Блинова) Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Блинова (Кокузина) Лукерия Сергеева

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Блинова) Арафена Ивановна

Мать ребёнка: Блинова (Кокузина) Лукерия Сергеева

Смерть
03.06.1854 ст.

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