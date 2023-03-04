Блинова (Кокузина) Лукерия Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Кокузина) Лукерия Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Кокузин Сергей Ионович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
05.02.1832 ст.

Муж: Блинов Иван Гурьянович

1832г. (свадьба) невеста той же деревни ум. крест. Сергея Ионина Кокузина дочь поручители той же дер. крест. Пётр Спиридонов, Терентий Матвеев Блиновы дер. Гребенщиковской Василий Петрович Машковцев М... Показать все
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Блинова) Агафия Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Гурьянович

Рождение ребёнка
07.07.1839 ст.

Сын: Блинов Василий Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Гурьянович

Рождение ребёнка
30.04.1840 ст.

Дочь: (Блинова) Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Гурьянович

Рождение ребёнка
24.08.1841 ст.

Дочь: (Блинова) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Гурьянович

Рождение ребёнка
15.04.1843

Сын: Блинов Феодор Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Гурьянович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Блинова) Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Гурьянович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Блинова) Арафена Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Гурьянович

Смерть
После 1858

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