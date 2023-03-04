Блинова (Кокузина) Лукерия Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Кокузин Сергей Ионович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
05.02.1832 ст.
1832г. (свадьба) невеста той же деревни ум. крест. Сергея Ионина Кокузина дочь поручители той же дер. крест. Пётр Спиридонов, Терентий Матвеев Блиновы дер. Гребенщиковской Василий Петрович Машковцев М... Показать все
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Блинова) Агафия Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Гурьянович
Рождение ребёнка
07.07.1839 ст.
Отец ребёнка: Блинов Иван Гурьянович
Рождение ребёнка
30.04.1840 ст.
Дочь: (Блинова) Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Гурьянович
Рождение ребёнка
24.08.1841 ст.
Дочь: (Блинова) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Гурьянович
Рождение ребёнка
15.04.1843
Отец ребёнка: Блинов Иван Гурьянович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Блинова) Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Гурьянович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Блинова) Арафена Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Гурьянович
Смерть
После 1858