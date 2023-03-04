Блинова (Еровая) Пелагея Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Ясашно Лузянская волость нижний конец поч над крутым логом
Бракосочетание
08.02.1788 ст.
1788г. МК Нолинск (свадьба) невеста Лудянского Ясашного прихода дер. Копосавской крест. Сидора Дементия Яровых дочь ГАКО ф. 237 оп. 75 д.783
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Блинов Гурьян Ларионович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Варвара Гурьянова
Отец ребёнка: Блинов Гурьян Ларионович
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Блинов Гурьян Ларионович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Катерина Гурьянова
Отец ребёнка: Блинов Гурьян Ларионович
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Блинов Гурьян Ларионович
Рождение ребёнка
19.03.1817 ст.
Отец ребёнка: Блинов Гурьян Ларионович
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816