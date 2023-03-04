Блинова (Еровая) Пелагея Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Еровая) Пелагея Сидорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Ясашно Лузянская волость нижний конец поч над крутым логом
Бракосочетание
08.02.1788 ст.

Муж: Блинов Гурьян Ларионович

1788г. МК Нолинск (свадьба) невеста Лудянского Ясашного прихода дер. Копосавской крест. Сидора Дементия Яровых дочь ГАКО ф. 237 оп. 75 д.783
Рождение ребёнка
1788

Сын: Блинов Яков Гурьянович

Отец ребёнка: Блинов Гурьян Ларионович

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Варвара Гурьянова

Отец ребёнка: Блинов Гурьян Ларионович

Рождение ребёнка
1798

Сын: Блинов Кирил Гурьянович

Отец ребёнка: Блинов Гурьян Ларионович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Катерина Гурьянова

Отец ребёнка: Блинов Гурьян Ларионович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Блинов Иван Гурьянович

Отец ребёнка: Блинов Гурьян Ларионович

Рождение ребёнка
19.03.1817 ст.

Сын: Блинов Гаврил Гурьянович

Отец ребёнка: Блинов Гурьян Ларионович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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