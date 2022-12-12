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Блинов Яков Гурьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

17.04.1821 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Блинов Гурьян Ларионович

Мать: Блинова Пелагея Сидорова

Бракосочетание
10.02.1810 ст.

Жена: Блинова Устина Яковлева

1810г. МК г. Нолинск НС (жених дер. Дудинской крест отрок/невеста Кырчанского прихода дер. Голодаевской крестю Екима Прокошева дочь/поруч. крест. Леонтий Матушкин, Иван, Иуда Кочкиных, Артемей Шалаев ... Показать все
Рождение ребёнка
1810

Сын: Блинов Фёдор Яковлевич

Мать ребёнка: Блинова Устина Яковлева

Рождение ребёнка
19.06.1814 ст.

Сын: Блинов Самсон Яковлевич

Мать ребёнка: Блинова Устина Яковлева

Рождение ребёнка
24.03.1817 ст.

Сын: Блинов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Блинова Устина Яковлева

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
17.04.1821 ст.
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