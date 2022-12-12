Блинов Яков Гурьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти17.04.1821 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Блинов Гурьян Ларионович
Мать: Блинова Пелагея Сидорова
Бракосочетание
10.02.1810 ст.
Жена: Блинова Устина Яковлева
1810г. МК г. Нолинск НС (жених дер. Дудинской крест отрок/невеста Кырчанского прихода дер. Голодаевской крестю Екима Прокошева дочь/поруч. крест. Леонтий Матушкин, Иван, Иуда Кочкиных, Артемей Шалаев ... Показать все
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Блинова Устина Яковлева
Рождение ребёнка
19.06.1814 ст.
Мать ребёнка: Блинова Устина Яковлева
Рождение ребёнка
24.03.1817 ст.
Мать ребёнка: Блинова Устина Яковлева
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
17.04.1821 ст.