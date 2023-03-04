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Блинов Фёдор Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Блинов Яков Гурьянович

Мать: Блинова Устина Яковлева

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Блинова Мария Фёдорова

Мать ребёнка: Блинова Авдотия Пахомлева

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Кривошеина Евфимия Фёдорова

Мать ребёнка: Блинова Авдотия Пахомлева

Рождение ребёнка
04.09.1840 ст.

Сын: Блинов Яким Фёдорович

Мать ребёнка: Блинова Авдотия Пахомлева

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Афимия Фёдоровна

Мать ребёнка: Блинова Авдотия Пахомлева

Рождение ребёнка
15.11.1841 ст.

Сын: Блинов Филимон Фёдорович

Мать ребёнка: Блинова Авдотия Пахомлева

Рождение ребёнка
09.11.1845

Дочь: Катерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Блинова Авдотия Пахомлева

Рождение ребёнка
20.11.1849 ст.

Дочь: Варвара Фёдоровна

Мать ребёнка: Блинова Авдотия Пахомлева

Рождение ребёнка
10.05.1855 ст.

Дочь: Блинова Елена Фёдоровна

Мать ребёнка: Блинова Авдотия Пахомлева

Рождение ребёнка
15.01.1858 ст.

Сын: Блинов Григорий Фёдорович

Мать ребёнка: Блинова Авдотия Пахомлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Авдотия Пахомлева

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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