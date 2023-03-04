Блинов Фёдор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Блинов Яков Гурьянович
Мать: Блинова Устина Яковлева
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Блинова Мария Фёдорова
Мать ребёнка: Блинова Авдотия Пахомлева
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Кривошеина Евфимия Фёдорова
Мать ребёнка: Блинова Авдотия Пахомлева
Рождение ребёнка
04.09.1840 ст.
Мать ребёнка: Блинова Авдотия Пахомлева
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Афимия Фёдоровна
Мать ребёнка: Блинова Авдотия Пахомлева
Рождение ребёнка
15.11.1841 ст.
Мать ребёнка: Блинова Авдотия Пахомлева
Рождение ребёнка
09.11.1845
Дочь: Катерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Блинова Авдотия Пахомлева
Рождение ребёнка
20.11.1849 ст.
Дочь: Варвара Фёдоровна
Мать ребёнка: Блинова Авдотия Пахомлева
Рождение ребёнка
10.05.1855 ст.
Дочь: Блинова Елена Фёдоровна
Мать ребёнка: Блинова Авдотия Пахомлева
Рождение ребёнка
15.01.1858 ст.
Сын: Блинов Григорий Фёдорович
Мать ребёнка: Блинова Авдотия Пахомлева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858