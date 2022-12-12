Блинова Авдотия Пахомлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Блинова Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Блинов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Кривошеина Евфимия Фёдорова
Отец ребёнка: Блинов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
04.09.1840 ст.
Отец ребёнка: Блинов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Афимия Фёдоровна
Отец ребёнка: Блинов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
15.11.1841 ст.
Отец ребёнка: Блинов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
09.11.1845
Дочь: Катерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Блинов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
20.11.1849 ст.
Дочь: Варвара Фёдоровна
Отец ребёнка: Блинов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
10.05.1855 ст.
Дочь: Блинова Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Блинов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
15.01.1858 ст.
Сын: Блинов Григорий Фёдорович
Отец ребёнка: Блинов Фёдор Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858