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Блинова Авдотия Пахомлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Блинова Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Блинов Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Кривошеина Евфимия Фёдорова

Отец ребёнка: Блинов Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
04.09.1840 ст.

Сын: Блинов Яким Фёдорович

Отец ребёнка: Блинов Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Афимия Фёдоровна

Отец ребёнка: Блинов Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
15.11.1841 ст.

Сын: Блинов Филимон Фёдорович

Отец ребёнка: Блинов Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
09.11.1845

Дочь: Катерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Блинов Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
20.11.1849 ст.

Дочь: Варвара Фёдоровна

Отец ребёнка: Блинов Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
10.05.1855 ст.

Дочь: Блинова Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Блинов Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
15.01.1858 ст.

Сын: Блинов Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Блинов Фёдор Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Фёдор Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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