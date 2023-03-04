Блинова (Прокошева) Устина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Блинов Яков Гурьянович
Бракосочетание
10.02.1810 ст.
1810г. МК г. Нолинск НС (жених дер. Дудинской крест отрок/невеста Кырчанского прихода дер. Голодаевской крестю Екима Прокошева дочь/поруч. крест. Леонтий Матушкин, Иван, Иуда Кочкиных, Артемей Шалаев ... Показать все
Рождение ребёнка
19.06.1814 ст.
Отец ребёнка: Блинов Яков Гурьянович
Рождение ребёнка
24.03.1817 ст.
Отец ребёнка: Блинов Яков Гурьянович
Смерть
После 1858