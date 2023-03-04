Блинова (Прокошева) Устина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Прокошева) Устина Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1810

Сын: Блинов Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Блинов Яков Гурьянович

Бракосочетание
10.02.1810 ст.

Муж: Блинов Яков Гурьянович

1810г. МК г. Нолинск НС (жених дер. Дудинской крест отрок/невеста Кырчанского прихода дер. Голодаевской крестю Екима Прокошева дочь/поруч. крест. Леонтий Матушкин, Иван, Иуда Кочкиных, Артемей Шалаев ... Показать все
Рождение ребёнка
19.06.1814 ст.

Сын: Блинов Самсон Яковлевич

Отец ребёнка: Блинов Яков Гурьянович

Рождение ребёнка
24.03.1817 ст.

Сын: Блинов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Блинов Яков Гурьянович

Смерть
После 1858

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