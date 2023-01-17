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Блинов Иван Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1817 ст.

Дата смерти

06.10.1894 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1817 ст.

Отец: Блинов Яков Гурьянович

Мать: Блинова Устина Яковлева

Бракосочетание
21.01.1844

Жена: Блинова Татьяна Меркуриева

1844г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 20 лет невеста 21 год Ботылинского прихода поч. Малой Кези поруч. по женеху дер. Блиновская Фёдор Яковлевич, Иван Гурьев, Терентий Матвеев Блиновы по невесте Ефим ... Показать все
Рождение ребёнка
18.11.1847 ст.

Сын: Блинов Ларион Иванович

Мать ребёнка: Блинова Татьяна Меркуриева

Рождение ребёнка
09.08.1850 ст.

Сын: Блинов Пётр Иванович

Мать ребёнка: Блинова Татьяна Меркуриева

Рождение ребёнка
07.09.1854 ст.

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Татьяна Меркуриева

Рождение ребёнка
03.07.1860 ст.

Дочь: Блинова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Татьяна Меркуриева

Рождение ребёнка
05.11.1863 ст.

Сын: Блинов Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Блинова Татьяна Меркуриева

Бракосочетание
20.10.1868 ст.

Жена: Блинова Матрёна Миронова

2 брак фамилия была Шерстнёва из поч. Талого Юртинского прихода
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
06.10.1894 ст.
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