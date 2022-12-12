Блинова (Кошурникова) Татьяна Меркуриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Кошурникова) Татьяна Меркуриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

До 1868 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1844

Муж: Блинов Иван Яковлевич

1844г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 20 лет невеста 21 год Ботылинского прихода поч. Малой Кези поруч. по женеху дер. Блиновская Фёдор Яковлевич, Иван Гурьев, Терентий Матвеев Блиновы по невесте Ефим ... Показать все
Рождение ребёнка
18.11.1847 ст.

Сын: Блинов Ларион Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
09.08.1850 ст.

Сын: Блинов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
07.09.1854 ст.

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
03.07.1860 ст.

Дочь: Блинова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
05.11.1863 ст.

Сын: Блинов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1868 ст.
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