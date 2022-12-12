Блинова (Кошурникова) Татьяна Меркуриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиДо 1868 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1844
1844г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 20 лет невеста 21 год Ботылинского прихода поч. Малой Кези поруч. по женеху дер. Блиновская Фёдор Яковлевич, Иван Гурьев, Терентий Матвеев Блиновы по невесте Ефим ... Показать все
Рождение ребёнка
18.11.1847 ст.
Отец ребёнка: Блинов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
09.08.1850 ст.
Сын: Блинов Пётр Иванович
Отец ребёнка: Блинов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
07.09.1854 ст.
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
03.07.1860 ст.
Дочь: Блинова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
05.11.1863 ст.
Отец ребёнка: Блинов Иван Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1868 ст.