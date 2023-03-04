Блинов Ларион Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Ларион Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1847 ст.

Дата смерти

После 1891

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1847 ст.

Отец: Блинов Иван Яковлевич

Мать: Блинова Татьяна Меркуриева

Рождение ребёнка
1866

Сын: Блинов Александр Ларионович

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Филимонова

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Кокузина Елена Ларионовна

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Филимонова

Рождение ребёнка
18.01.1876 ст.

Дочь: Ксения Ларионовна

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Филимонова

Рождение ребёнка
20.09.1878 ст.

Сын: Блинов Дмитрий Ларионович

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Филимонова

Рождение ребёнка
18.07.1880 ст.

Дочь: Мария Ларионовна

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Филимонова

Рождение ребёнка
15.01.1884 ст.

Сын: Блинов Ефим Ларионович

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Филимонова

Рождение ребёнка
12.03.1887 ст.

Дочь: Дарья Ларионовна

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Филимонова

Рождение ребёнка
11.12.1891 ст.

Дочь: Анна Ларионовна

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Филимонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Евдокия Филимонова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1891
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