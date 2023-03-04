Блинов Ларион Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1847 ст.
Дата смертиПосле 1891
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1847 ст.
Отец: Блинов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1866
Сын: Блинов Александр Ларионович
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Филимонова
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Кокузина Елена Ларионовна
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Филимонова
Рождение ребёнка
18.01.1876 ст.
Дочь: Ксения Ларионовна
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Филимонова
Рождение ребёнка
20.09.1878 ст.
Сын: Блинов Дмитрий Ларионович
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Филимонова
Рождение ребёнка
18.07.1880 ст.
Дочь: Мария Ларионовна
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Филимонова
Рождение ребёнка
15.01.1884 ст.
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Филимонова
Рождение ребёнка
12.03.1887 ст.
Дочь: Дарья Ларионовна
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Филимонова
Рождение ребёнка
11.12.1891 ст.
Дочь: Анна Ларионовна
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Филимонова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1891