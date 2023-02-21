Блинова Евдокия Филимонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Блинов Александр Ларионович
Отец ребёнка: Блинов Ларион Иванович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Кокузина Елена Ларионовна
Отец ребёнка: Блинов Ларион Иванович
Рождение ребёнка
18.01.1876 ст.
Дочь: Ксения Ларионовна
Отец ребёнка: Блинов Ларион Иванович
Рождение ребёнка
20.09.1878 ст.
Сын: Блинов Дмитрий Ларионович
Отец ребёнка: Блинов Ларион Иванович
Рождение ребёнка
18.07.1880 ст.
Дочь: Мария Ларионовна
Отец ребёнка: Блинов Ларион Иванович
Рождение ребёнка
15.01.1884 ст.
Отец ребёнка: Блинов Ларион Иванович
Рождение ребёнка
12.03.1887 ст.
Дочь: Дарья Ларионовна
Отец ребёнка: Блинов Ларион Иванович
Рождение ребёнка
11.12.1891 ст.
Дочь: Анна Ларионовна
Отец ребёнка: Блинов Ларион Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно