Блинова Евдокия Филимонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинова Евдокия Филимонова

Блинова Евдокия Филимонова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Блинов Александр Ларионович

Отец ребёнка: Блинов Ларион Иванович

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Кокузина Елена Ларионовна

Отец ребёнка: Блинов Ларион Иванович

Рождение ребёнка
18.01.1876 ст.

Дочь: Ксения Ларионовна

Отец ребёнка: Блинов Ларион Иванович

Рождение ребёнка
20.09.1878 ст.

Сын: Блинов Дмитрий Ларионович

Отец ребёнка: Блинов Ларион Иванович

Рождение ребёнка
18.07.1880 ст.

Дочь: Мария Ларионовна

Отец ребёнка: Блинов Ларион Иванович

Рождение ребёнка
15.01.1884 ст.

Сын: Блинов Ефим Ларионович

Отец ребёнка: Блинов Ларион Иванович

Рождение ребёнка
12.03.1887 ст.

Дочь: Дарья Ларионовна

Отец ребёнка: Блинов Ларион Иванович

Рождение ребёнка
11.12.1891 ст.

Дочь: Анна Ларионовна

Отец ребёнка: Блинов Ларион Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Ларион Иванович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close