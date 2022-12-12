Блинов Александр Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Блинов Ларион Иванович
Бракосочетание
05.02.1889 ст.
Жена: Блинова Фёкла Лаврентева
Рождение ребёнка
07.12.1894 ст.
Сын: Блинов Николай Александрович
Мать ребёнка: Блинова Фёкла Лаврентева
Рождение ребёнка
27.06.1897 ст.
Сын: Блинов Пётр Александрович
Мать ребёнка: Блинова Фёкла Лаврентева
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно