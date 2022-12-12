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Блинов Александр Ларионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Блинов Ларион Иванович

Мать: Блинова Евдокия Филимонова

Бракосочетание
05.02.1889 ст.

Жена: Блинова Фёкла Лаврентева

Рождение ребёнка
07.12.1894 ст.

Сын: Блинов Николай Александрович

Мать ребёнка: Блинова Фёкла Лаврентева

Рождение ребёнка
27.06.1897 ст.

Сын: Блинов Пётр Александрович

Мать ребёнка: Блинова Фёкла Лаврентева

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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