Блинова (Суботина) Фёкла Лаврентева
Место рожденияд. Папенинская
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Суботин Лаврентий Прохорович
Мать: не указана
д. Папенинская
Бракосочетание
05.02.1889 ст.
Рождение ребёнка
07.12.1894 ст.
Сын: Блинов Николай Александрович
Отец ребёнка: Блинов Александр Ларионович
Рождение ребёнка
27.06.1897 ст.
Сын: Блинов Пётр Александрович
Отец ребёнка: Блинов Александр Ларионович
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно