Блинова (Суботина) Фёкла Лаврентева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Суботина) Фёкла Лаврентева

Место рождения

д. Папенинская

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Суботин Лаврентий Прохорович

Мать: не указана

д. Папенинская
Бракосочетание
05.02.1889 ст.

Муж: Блинов Александр Ларионович

Рождение ребёнка
07.12.1894 ст.

Сын: Блинов Николай Александрович

Отец ребёнка: Блинов Александр Ларионович

Рождение ребёнка
27.06.1897 ст.

Сын: Блинов Пётр Александрович

Отец ребёнка: Блинов Александр Ларионович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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