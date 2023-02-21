Блинова Пелагея Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Пелагея Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

После 1791

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

из Ботылинской волости Шугер Ясашная
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Бетолина Анна Ларионовна

Отец ребёнка: Блинов Ларион Григорьевич

Рождение ребёнка
1762

Сын: Блинов Понкрат Ларионович

Отец ребёнка: Блинов Ларион Григорьевич

Рождение ребёнка
1772

Сын: Блинов Гурьян Ларионович

Отец ребёнка: Блинов Ларион Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Ларион Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1791
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