Блинова Пелагея Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиПосле 1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
из Ботылинской волости Шугер Ясашная
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Бетолина Анна Ларионовна
Отец ребёнка: Блинов Ларион Григорьевич
Рождение ребёнка
1762
Сын: Блинов Понкрат Ларионович
Отец ребёнка: Блинов Ларион Григорьевич
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Блинов Ларион Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1791