Блинов Понкрат Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Блинов Ларион Григорьевич
Мать: Блинова Пелагея Иванова
Бракосочетание
30.01.1780 ст.
Жена: Блинова Дарья Яковлева
1780 г. МК Нолинск (свадьба) ГАКО ф. 237 оп. 75. д. 46 Кырчанской вотчины деревня Красиновская экономические отец Яков Яковлевич Першин
Рождение ребёнка
1781
Сын: Блинов Самуил Понкратович
Мать ребёнка: Блинова Дарья Яковлева
Рождение ребёнка
1783
Сын: Блинов Арсений Понкратович
Мать ребёнка: Блинова Дарья Яковлева
Рождение ребёнка
1788
Сын: Блинов Евстаф Понкратович
Мать ребёнка: Блинова Дарья Яковлева
Рождение ребёнка
1790
Сын: Блинов Аристарх Понкратович
Мать ребёнка: Блинова Дарья Яковлева
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Блинова Дарья Яковлева
Место жительства
Неизвестно
д. Малый Порек
Смерть
После 1795