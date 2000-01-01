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Блинов Понкрат Ларионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Блинов Ларион Григорьевич

Мать: Блинова Пелагея Иванова

Бракосочетание
30.01.1780 ст.

Жена: Блинова Дарья Яковлева

1780 г. МК Нолинск (свадьба) ГАКО ф. 237 оп. 75. д. 46 Кырчанской вотчины деревня Красиновская экономические отец Яков Яковлевич Першин
Рождение ребёнка
1781

Сын: Блинов Самуил Понкратович

Мать ребёнка: Блинова Дарья Яковлева

Рождение ребёнка
1783

Сын: Блинов Арсений Понкратович

Мать ребёнка: Блинова Дарья Яковлева

Рождение ребёнка
1788

Сын: Блинов Евстаф Понкратович

Мать ребёнка: Блинова Дарья Яковлева

Рождение ребёнка
1790

Сын: Блинов Аристарх Понкратович

Мать ребёнка: Блинова Дарья Яковлева

Рождение ребёнка
1792

Сын: Блинов Ефим Понкратович

Мать ребёнка: Блинова Дарья Яковлева

Место жительства
Неизвестно
д. Малый Порек
Смерть
После 1795
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