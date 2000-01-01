Блинова (Першина) Дарья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиПосле 1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Кырчанская волость
Бракосочетание
30.01.1780 ст.
1780 г. МК Нолинск (свадьба) ГАКО ф. 237 оп. 75. д. 46 Кырчанской вотчины деревня Красиновская экономические отец Яков Яковлевич Першин
Рождение ребёнка
1781
Сын: Блинов Самуил Понкратович
Отец ребёнка: Блинов Понкрат Ларионович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Блинов Арсений Понкратович
Отец ребёнка: Блинов Понкрат Ларионович
Рождение ребёнка
1788
Сын: Блинов Евстаф Понкратович
Отец ребёнка: Блинов Понкрат Ларионович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Блинов Аристарх Понкратович
Отец ребёнка: Блинов Понкрат Ларионович
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Блинов Понкрат Ларионович
Место жительства
Неизвестно
д. Малый Порек
Смерть
После 1792