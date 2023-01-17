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Блинов Ларион Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Блинов Григорий Козмин

Мать: Блинова Фёкла Кирилова

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Бетолина Анна Ларионовна

Мать ребёнка: Блинова Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Блинов Понкрат Ларионович

Мать ребёнка: Блинова Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1772

Сын: Блинов Гурьян Ларионович

Мать ребёнка: Блинова Пелагея Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Пелагея Иванова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1790
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