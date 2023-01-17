Блинов Ларион Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Блинов Григорий Козмин
Мать: Блинова Фёкла Кирилова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Бетолина Анна Ларионовна
Мать ребёнка: Блинова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Блинов Понкрат Ларионович
Мать ребёнка: Блинова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Блинова Пелагея Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Пелагея Иванова
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1790