Блинова (Кривошеина) Фёкла Кирилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиПосле 1765
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Кривошеин Кирил Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Блинов Ларион Григорьевич
Отец ребёнка: Блинов Григорий Козмин
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Катерина Григорьевна
Отец ребёнка: Блинов Григорий Козмин
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Блинов Григорий Козмин
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Блинов Григорий Козмин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1765