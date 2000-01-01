Блинова (Кривошеина) Фёкла Кирилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Кривошеина) Фёкла Кирилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

После 1765

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Кривошеин Кирил Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Блинов Ларион Григорьевич

Отец ребёнка: Блинов Григорий Козмин

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Катерина Григорьевна

Отец ребёнка: Блинов Григорий Козмин

Рождение ребёнка
1746

Сын: Блинов Фома Григорьевич

Отец ребёнка: Блинов Григорий Козмин

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Блинов Григорий Козмин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Григорий Козмин

Смерть
После 1765
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