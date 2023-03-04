Кривошеин Кирил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Кривошеин Пётр Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Блинова (Кривошеина) Фёкла Кирилова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Кривошеин Михаил Кирилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Кривошеин Поликарп Кирилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Кривошеин Андрей Кирилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Кривошеин Дмитрий Кирилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1735 ст.
Сын: Кривошеин Понкрат Кирилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Кривошеин Понкрат Кирилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1763