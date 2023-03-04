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Кривошеин Кирил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Кривошеин Пётр Андреевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеина (Князева) Анна Яковлева

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1723

Дочь: Блинова (Кривошеина) Фёкла Кирилова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Кривошеин Михаил Кирилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Кривошеин Поликарп Кирилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Кривошеин Андрей Кирилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Кривошеин Дмитрий Кирилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1735 ст.

Сын: Кривошеин Понкрат Кирилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Кривошеин Понкрат Кирилович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1763

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