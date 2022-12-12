Кривошеин Михаил Кирилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смерти1786
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Кривошеин Кирил Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Кривошеин Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Кривошеина Татьяна Никифорова
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Кривошеина Мавра Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кривошеина Мавра Иванова
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1786