Кривошеин Михаил Кирилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеин Михаил Кирилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Кривошеин Кирил Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Кривошеин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Кривошеина Татьяна Никифорова

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Кривошеина Мавра Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеина Татьяна Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеина Мавра Иванова

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1786
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