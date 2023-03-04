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Кривошеин Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

26.10.1809 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Кривошеин Михаил Кирилович

Мать: Кривошеина Татьяна Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеина Катерина Герасимова

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1774

Сын: Кривошеин Аверкий Сергеевич

Мать ребёнка: Кривошеина Катерина Герасимова

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Кривошеина (Кривошеина) Параскева Сергеевна

Мать ребёнка: Кривошеина Катерина Герасимова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Кривошеина Настасья Сергеевна

Мать ребёнка: Кривошеина Катерина Герасимова

Рождение ребёнка
1781

Сын: Кривошеин Тимофей Сергеевич

Мать ребёнка: Кривошеина Катерина Герасимова

Смерть
26.10.1809 ст.

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