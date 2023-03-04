Кривошеин Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смерти26.10.1809 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1774
Сын: Кривошеин Аверкий Сергеевич
Мать ребёнка: Кривошеина Катерина Герасимова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Кривошеина (Кривошеина) Параскева Сергеевна
Мать ребёнка: Кривошеина Катерина Герасимова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Кривошеина Настасья Сергеевна
Мать ребёнка: Кривошеина Катерина Герасимова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кривошеин Тимофей Сергеевич
Мать ребёнка: Кривошеина Катерина Герасимова
Смерть
26.10.1809 ст.