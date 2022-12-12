Кривошеина Катерина Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина Катерина Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

После 1791

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Кривошеин Аверкий Сергеевич

Отец ребёнка: Кривошеин Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Кривошеина Параскева Сергеевна

Отец ребёнка: Кривошеин Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Кривошеина Настасья Сергеевна

Отец ребёнка: Кривошеин Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Кривошеин Тимофей Сергеевич

Отец ребёнка: Кривошеин Сергей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин Сергей Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1791
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