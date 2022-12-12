Кривошеина Катерина Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиПосле 1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Кривошеин Аверкий Сергеевич
Отец ребёнка: Кривошеин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Кривошеина Параскева Сергеевна
Отец ребёнка: Кривошеин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Кривошеина Настасья Сергеевна
Отец ребёнка: Кривошеин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кривошеин Тимофей Сергеевич
Отец ребёнка: Кривошеин Сергей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1791