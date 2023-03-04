Кривошеина Мавра Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1766
Дочь: (Кривошеина) Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Кривошеин Михаил Кирилович
Смерть
1792