Кривошеина Мавра Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина Мавра Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1725 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин Михаил Кирилович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1766

Дочь: (Кривошеина) Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Кривошеин Михаил Кирилович

Смерть
1792

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