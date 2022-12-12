Кривошеин Понкрат Кирилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеин Понкрат Кирилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Кривошеин Кирил Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Кривошеин Иван Поликарпович

Мать ребёнка: Кривошеина Дарья Гурьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеина Дарья Гурьевна

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1797
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