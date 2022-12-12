Кривошеин Понкрат Кирилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смерти1797
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Кривошеин Кирил Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Кривошеин Иван Поликарпович
Мать ребёнка: Кривошеина Дарья Гурьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1797