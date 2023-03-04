Кривошеина Дарья Гурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1768
Сын: Кривошеин Иван Поликарпович
Отец ребёнка: Кривошеин Понкрат Кирилович
Смерть
После 1795