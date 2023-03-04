Кривошеина Дарья Гурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина Дарья Гурьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин Понкрат Кирилович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1768

Сын: Кривошеин Иван Поликарпович

Отец ребёнка: Кривошеин Понкрат Кирилович

Смерть
После 1795

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