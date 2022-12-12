Кривошеин Поликарп Кирилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеин Поликарп Кирилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Кривошеин Кирил Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Неонила Поликарповна

Мать ребёнка: Кривошеина Евдокия Захарова

Рождение ребёнка
1757

Сын: Кривошеин Фёдор Поликарпович

Мать ребёнка: Кривошеина Евдокия Захарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеина Евдокия Захарова

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1786
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