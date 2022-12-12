Кривошеин Поликарп Кирилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смерти1786
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Кривошеин Кирил Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Неонила Поликарповна
Мать ребёнка: Кривошеина Евдокия Захарова
Рождение ребёнка
1757
Сын: Кривошеин Фёдор Поликарпович
Мать ребёнка: Кривошеина Евдокия Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1786