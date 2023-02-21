Кривошеина (Кропачева) Евдокия Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиПосле 1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Неонила Поликарповна
Отец ребёнка: Кривошеин Поликарп Кирилович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Кривошеин Фёдор Поликарпович
Отец ребёнка: Кривошеин Поликарп Кирилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1791