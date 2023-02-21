Кривошеина (Кропачева) Евдокия Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина (Кропачева) Евдокия Захарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

После 1791

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Неонила Поликарповна

Отец ребёнка: Кривошеин Поликарп Кирилович

Рождение ребёнка
1757

Сын: Кривошеин Фёдор Поликарпович

Отец ребёнка: Кривошеин Поликарп Кирилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин Поликарп Кирилович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1791
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