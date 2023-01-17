Кривошеин Дмитрий Кирилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривошеин Дмитрий Кирилович

Кривошеин Дмитрий Кирилович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Кривошеин Кирил Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: Кривошеина Катерина Максимова

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Степанида Дмитриевна

Мать ребёнка: Кривошеина Катерина Максимова

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Марья Дмитриевна

Мать ребёнка: Кривошеина Катерина Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеина Катерина Максимова

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1796
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close