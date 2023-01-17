Кривошеин Дмитрий Кирилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смерти1796
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Кривошеин Кирил Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: Кривошеина Катерина Максимова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Степанида Дмитриевна
Мать ребёнка: Кривошеина Катерина Максимова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Марья Дмитриевна
Мать ребёнка: Кривошеина Катерина Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1796