Кривошеина Катерина Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина Катерина Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

з. Малютинское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин Дмитрий Кирилович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Кривошеина) Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Кривошеин Дмитрий Кирилович

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Кривошеина) Степанида Дмитриевна

Отец ребёнка: Кривошеин Дмитрий Кирилович

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Кривошеина) Марья Дмитриевна

Отец ребёнка: Кривошеин Дмитрий Кирилович

Смерть
После 1795

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