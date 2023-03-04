Кривошеина Катерина Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
з. Малютинское
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Кривошеина) Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Кривошеин Дмитрий Кирилович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Кривошеина) Степанида Дмитриевна
Отец ребёнка: Кривошеин Дмитрий Кирилович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Кривошеина) Марья Дмитриевна
Отец ребёнка: Кривошеин Дмитрий Кирилович
Смерть
После 1795