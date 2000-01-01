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Блинов Фома Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

04.11.1800 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Блинов Григорий Козмин

Мать: Блинова Фёкла Кирилова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Степанида Фомина

Мать ребёнка: Блинова Матрёна Карпова

Рождение ребёнка
1785

Сын: Блинов Иван Фомин

Мать ребёнка: Блинова Матрёна Карпова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Матрёна Карпова

из Ботылинской волости Шугер Ясашная
Смерть
04.11.1800 ст.
1800г. (смерть 60 лет) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804
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