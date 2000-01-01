Блинов Фома Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смерти04.11.1800 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Блинов Григорий Козмин
Мать: Блинова Фёкла Кирилова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Степанида Фомина
Мать ребёнка: Блинова Матрёна Карпова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Блинов Иван Фомин
Мать ребёнка: Блинова Матрёна Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Матрёна Карпова
из Ботылинской волости Шугер Ясашная
Смерть
04.11.1800 ст.
1800г. (смерть 60 лет) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804