Блинова Матрёна Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти20.11.1800 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Степанида Фомина
Отец ребёнка: Блинов Фома Григорьевич
Рождение ребёнка
1785
Сын: Блинов Иван Фомин
Отец ребёнка: Блинов Фома Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
из Ботылинской волости Шугер Ясашная
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
20.11.1800 ст.