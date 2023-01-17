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Блинова Матрёна Карпова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

20.11.1800 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Степанида Фомина

Отец ребёнка: Блинов Фома Григорьевич

Рождение ребёнка
1785

Сын: Блинов Иван Фомин

Отец ребёнка: Блинов Фома Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Фома Григорьевич

из Ботылинской волости Шугер Ясашная
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
20.11.1800 ст.
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