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Блинов Григорий Козмин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Блинов Козма Матвеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Блинов Ларион Григорьевич

Мать ребёнка: Блинова Фёкла Кирилова

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Катерина Григорьевна

Мать ребёнка: Блинова Фёкла Кирилова

Рождение ребёнка
1746

Сын: Блинов Фома Григорьевич

Мать ребёнка: Блинова Фёкла Кирилова

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: Блинова Фёкла Кирилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Фёкла Кирилова

Смерть
До 1782
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