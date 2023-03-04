Блинов Григорий Козмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Блинов Козма Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Блинов Ларион Григорьевич
Мать ребёнка: Блинова Фёкла Кирилова
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Катерина Григорьевна
Мать ребёнка: Блинова Фёкла Кирилова
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Блинова Фёкла Кирилова
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: Блинова Фёкла Кирилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Фёкла Кирилова
Смерть
До 1782