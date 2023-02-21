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Блинов Фёдор Гордеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Блинов Гордей Кондратьевич

Мать: Блинова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
18.11.1849 ст.

Дочь: Катерина Гордеевна

Мать ребёнка: Блинова Ирина Ларионова

Рождение ребёнка
22.08.1854 ст.

Дочь: Марфа Гордеевна

Мать ребёнка: Блинова Ирина Ларионова

Рождение ребёнка
31.05.1858 ст.

Дочь: Феодора Гордеевна

Мать ребёнка: Блинова Ирина Ларионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Ирина Ларионова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1857
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