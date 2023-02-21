Блинов Фёдор Гордеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Рождение ребёнка
18.11.1849 ст.
Дочь: Катерина Гордеевна
Мать ребёнка: Блинова Ирина Ларионова
Рождение ребёнка
22.08.1854 ст.
Дочь: Марфа Гордеевна
Мать ребёнка: Блинова Ирина Ларионова
Рождение ребёнка
31.05.1858 ст.
Дочь: Феодора Гордеевна
Мать ребёнка: Блинова Ирина Ларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Ирина Ларионова
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1857