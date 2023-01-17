Блинова Ирина Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1849 ст.
Дочь: Катерина Гордеевна
Отец ребёнка: Блинов Фёдор Гордеевич
Рождение ребёнка
22.08.1854 ст.
Дочь: Марфа Гордеевна
Отец ребёнка: Блинов Фёдор Гордеевич
Рождение ребёнка
31.05.1858 ст.
Дочь: Феодора Гордеевна
Отец ребёнка: Блинов Фёдор Гордеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858