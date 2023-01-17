Блинова Ирина Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Ирина Ларионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1849 ст.

Дочь: Катерина Гордеевна

Отец ребёнка: Блинов Фёдор Гордеевич

Рождение ребёнка
22.08.1854 ст.

Дочь: Марфа Гордеевна

Отец ребёнка: Блинов Фёдор Гордеевич

Рождение ребёнка
31.05.1858 ст.

Дочь: Феодора Гордеевна

Отец ребёнка: Блинов Фёдор Гордеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Фёдор Гордеевич

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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