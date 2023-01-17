Кривошеина Катерина Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти02.02.1842 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.08.1809 ст.
Сын: Кривошеин Андрей Иванович
Отец ребёнка: Кривошеин Иван Сафронович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Феврания Ивановна
Отец ребёнка: Кривошеин Иван Сафронович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Кривошеин Иван Сафронович
Рождение ребёнка
26.03.1815 ст.
Отец ребёнка: Кривошеин Иван Сафронович
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: Кокузина Агрипина Иванова
Отец ребёнка: Кривошеин Иван Сафронович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Кривошеин Иван Сафронович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
02.02.1842 ст.