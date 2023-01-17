Кривошеина Катерина Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина Катерина Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

02.02.1842 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1809 ст.

Сын: Кривошеин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Кривошеин Иван Сафронович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Феврания Ивановна

Отец ребёнка: Кривошеин Иван Сафронович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Кривошеин Иван Сафронович

Рождение ребёнка
26.03.1815 ст.

Сын: Кривошеин Ефим Иванович

Отец ребёнка: Кривошеин Иван Сафронович

Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: Кокузина Агрипина Иванова

Отец ребёнка: Кривошеин Иван Сафронович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Кривошеин Павел Иванович

Отец ребёнка: Кривошеин Иван Сафронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин Иван Сафронович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
02.02.1842 ст.
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