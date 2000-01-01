Кривошеина (Котельникова) Катерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина (Котельникова) Катерина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Сын: Кривошеин Захар Яковлевич

Отец ребёнка: Кривошеин Яков Петрович

Рождение ребёнка
1726

Сын: Кривошеин Семён Яковлевич

Отец ребёнка: Кривошеин Яков Петрович

Рождение ребёнка
1730

Сын: Кривошеин Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Кривошеин Яков Петрович

Рождение ребёнка
1735

Сын: Кривошеин Софрон Яковлевич

Отец ребёнка: Кривошеин Яков Петрович

Рождение ребёнка
1738

Сын: Кривошеин Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Кривошеин Яков Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин Яков Петрович

Смерть
После 1763
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