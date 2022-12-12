Кривошеин Яков Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1678
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678
Отец: Кривошеин Пётр Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1722
Сын: Кривошеин Захар Яковлевич
Мать ребёнка: Кривошеина Катерина Иванова
Рождение ребёнка
1726
Сын: Кривошеин Семён Яковлевич
Мать ребёнка: Кривошеина Катерина Иванова
Рождение ребёнка
1730
Сын: Кривошеин Степан Яковлевич
Мать ребёнка: Кривошеина Катерина Иванова
Рождение ребёнка
1735
Сын: Кривошеин Софрон Яковлевич
Мать ребёнка: Кривошеина Катерина Иванова
Рождение ребёнка
1738
Сын: Кривошеин Степан Яковлевич
Мать ребёнка: Кривошеина Катерина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1782