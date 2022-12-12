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Кривошеин Яков Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1678

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678

Отец: Кривошеин Пётр Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Сын: Кривошеин Захар Яковлевич

Мать ребёнка: Кривошеина Катерина Иванова

Рождение ребёнка
1726

Сын: Кривошеин Семён Яковлевич

Мать ребёнка: Кривошеина Катерина Иванова

Рождение ребёнка
1730

Сын: Кривошеин Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Кривошеина Катерина Иванова

Рождение ребёнка
1735

Сын: Кривошеин Софрон Яковлевич

Мать ребёнка: Кривошеина Катерина Иванова

Рождение ребёнка
1738

Сын: Кривошеин Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Кривошеина Катерина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеина Катерина Иванова

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1782
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