Кривошеин Степан Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смерти1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Рождение ребёнка
1758
Сын: Кривошеин Иван Степанович
Мать ребёнка: Кривошеина Марья Кирилова
Рождение ребёнка
1760
Сын: Кривошеин Зиновий Степанович
Мать ребёнка: Кривошеина Марья Кирилова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Черепанова Зинаида Степановна
Мать ребёнка: Кривошеина Марья Кирилова
Рождение ребёнка
1763
Сын: Кривошеин Радион Степанович
Мать ребёнка: Кривошеина Марья Кирилова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1795