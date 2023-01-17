Кривошеин Степан Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеин Степан Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Кривошеин Яков Петрович

Мать: Кривошеина Катерина Иванова

Рождение ребёнка
1758

Сын: Кривошеин Иван Степанович

Мать ребёнка: Кривошеина Марья Кирилова

Рождение ребёнка
1760

Сын: Кривошеин Зиновий Степанович

Мать ребёнка: Кривошеина Марья Кирилова

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Черепанова Зинаида Степановна

Мать ребёнка: Кривошеина Марья Кирилова

Рождение ребёнка
1763

Сын: Кривошеин Радион Степанович

Мать ребёнка: Кривошеина Марья Кирилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеина Марья Кирилова

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1795
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