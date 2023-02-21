Кривошеин Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривошеин Иван Степанович

Кривошеин Иван Степанович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

30.03.1812 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Кривошеин Степан Яковлевич

Мать: Кривошеина Марья Кирилова

Рождение ребёнка
1777

Сын: Кривошеин Филип Иванович

Мать ребёнка: Кривошеина Пелагея Филипова

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Кривошеина Пелагея Филипова

Рождение ребёнка
1785

Сын: Кривошеин Савва Иванович

Мать ребёнка: Кривошеина Пелагея Филипова

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Кривошеина Пелагея Филипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеина Пелагея Филипова

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
30.03.1812 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close