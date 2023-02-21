Кривошеин Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти30.03.1812 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Кривошеина Пелагея Филипова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Кривошеина Пелагея Филипова
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Кривошеина Пелагея Филипова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Кривошеина Пелагея Филипова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
30.03.1812 ст.