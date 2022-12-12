Кривошеина Пелагея Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина Пелагея Филипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Кривошеин Филип Иванович

Отец ребёнка: Кривошеин Иван Степанович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Кривошеин Иван Степанович

Рождение ребёнка
1785

Сын: Кривошеин Савва Иванович

Отец ребёнка: Кривошеин Иван Степанович

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Кривошеин Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин Иван Степанович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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