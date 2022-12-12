Кривошеина Пелагея Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Кривошеин Иван Степанович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Кривошеин Иван Степанович
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Кривошеин Иван Степанович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Кривошеин Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816