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Кривошеин Савва Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Кривошеин Иван Степанович

Мать: Кривошеина Пелагея Филипова

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Пелагея Саввовна

Мать ребёнка: Кривошеина Агрипина Алексеева

Рождение ребёнка
31.01.1809 ст.

Сын: Кривошеин Фёдор Саввович

Мать ребёнка: Кривошеина Агрипина Алексеева

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Елена Саввовна

Мать ребёнка: Кривошеина Агрипина Алексеева

Призыв на военную службу
1812
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеина Агрипина Алексеева

Смерть
После 1812
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