Кривошеин Савва Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Пелагея Саввовна
Мать ребёнка: Кривошеина Агрипина Алексеева
Рождение ребёнка
31.01.1809 ст.
Мать ребёнка: Кривошеина Агрипина Алексеева
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Елена Саввовна
Мать ребёнка: Кривошеина Агрипина Алексеева
Призыв на военную службу
1812
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1812