Кривошеина Агрипина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина Агрипина Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

31.01.1861 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин Савва Иванович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Кривошеина) Пелагея Саввовна

Отец ребёнка: Кривошеин Савва Иванович

Рождение ребёнка
31.01.1809 ст.

Сын: Кривошеин Фёдор Саввович

Отец ребёнка: Кривошеин Савва Иванович

Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Кривошеина) Елена Саввовна

Отец ребёнка: Кривошеин Савва Иванович

Смерть
31.01.1861 ст.

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