Кривошеина (Сунцова) Марья Кирилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина (Сунцова) Марья Кирилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Кривошеин Иван Степанович

Отец ребёнка: Кривошеин Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
1760

Сын: Кривошеин Зиновий Степанович

Отец ребёнка: Кривошеин Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Черепанова Зинаида Степановна

Отец ребёнка: Кривошеин Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
1763

Сын: Кривошеин Радион Степанович

Отец ребёнка: Кривошеин Степан Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин Степан Яковлевич

Смерть
После 1782
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