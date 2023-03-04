Кривошеина (Сунцова) Марья Кирилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Кривошеин Иван Степанович
Отец ребёнка: Кривошеин Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
1760
Сын: Кривошеин Зиновий Степанович
Отец ребёнка: Кривошеин Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Черепанова Зинаида Степановна
Отец ребёнка: Кривошеин Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
1763
Сын: Кривошеин Радион Степанович
Отец ребёнка: Кривошеин Степан Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1782