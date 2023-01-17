Кривошеина (Грязева) Ирина Титова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина (Грязева) Ирина Титова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Безводного
Рождение ребёнка
1757

Сын: Кривошеин Макар Софронович

Отец ребёнка: Кривошеин Софрон Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин Софрон Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1784
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