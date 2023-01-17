Кривошеина (Грязева) Ирина Титова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Безводного
Рождение ребёнка
1757
Сын: Кривошеин Макар Софронович
Отец ребёнка: Кривошеин Софрон Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1784