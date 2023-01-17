Кривошеин Яков Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти1806
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Лукерия Яковлева
Мать ребёнка: Кривошеина Марья Ларионова
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Матрёна Яковлева
Мать ребёнка: Кривошеина Марья Ларионова
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Анастасия Яковлева
Мать ребёнка: Кривошеина Марья Ларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1806