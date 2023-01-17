Кривошеин Яков Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривошеин Яков Макарович

Кривошеин Яков Макарович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Кривошеин Макар Софронович

Мать: Кривошеина Татьяна Максимова

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Лукерия Яковлева

Мать ребёнка: Кривошеина Марья Ларионова

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Матрёна Яковлева

Мать ребёнка: Кривошеина Марья Ларионова

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Анастасия Яковлева

Мать ребёнка: Кривошеина Марья Ларионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеина Марья Ларионова

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1806
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close